На территории Смоленского фельдмаршала Кутузова кадетского корпуса появятся новые объекты для спортивной подготовки воспитанников

Фото: администрация Смоленской области.

О будущей стройке стало известно после рабочего визита в учреждение губернатора Алексея Островского.

Отметим, что на данный момент в кадетском корпусе проходят обучение 280 мальчишек и девчонок.

Исходя из специфики учебного заведения, наряду с традиционными образовательными программами особое внимание здесь уделяется основам военного дела, а также занятиям физкультурой и спортом. Ребята играют в футбол и волейбол, активно занимаются строевой и стрелковой подготовкой, изучают приемы бокса, самбо и армейского рукопашного боя. Результат налицо – ежегодно порядка 25 кадетов становятся обладателями золотых значков ГТО.

За каждой параллелью закреплена военная или силовая структура: подразделения полиции специального назначения Управления Росгвардии по Смоленской области, отряд спецназначения «Меркурий», Военная академия, железнодорожные войска. Их представители в течение всего учебного года проводят дополнительные тематические занятия. Это дает возможность кадетам проходить подготовку сразу по нескольким направлениям, получая при этом профориентацию и специальные навыки.

По словам директора кадетского корпуса Максима Щегленко, всестороннее развитие ребят позволяет им без особого труда поступать в специализированные учебные заведения - Военно-космическую академию имени А.Ф.Можайского, Академию ФСБ РФ, нашу Военную академию. И, главное - быстро адаптироваться там к учебе.

«По итогам моей рабочей поездки запланировали в этом году строительство сразу нескольких спортивных объектов – баскетбольной площадки, беговых дорожек, футбольного поля с искусственным покрытием, - рассказал о принятых решениях Алексей Островский. - Надеюсь, это поможет ребятам добиваться еще больших успехов, совершенствуя свою спортивную подготовку. Также обратил внимание на неудовлетворительное качество оконных блоков. Обязательно их заменим».