В Смоленске строительство многоквартирного дома на улице Дохтурова завершится в 2023 году

В Смоленске строительство многоквартирного дома на улице Дохтурова закончат в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В настоящее время в Смоленской области работает 28 застройщиков, ведущих строительство 73 многоквартирных домов. В пресс-службе областной администрации сообщили, что 6 объектов на территории региона признаны проблемными. В целом, от действий недобросовестных застройщиков пострадали 122 человека, 62 из них заключили договоры долевого участия в строительстве многоквартирного дома с подземной стоянкой на улице Дохтурова.

Строительство здания началось в 2013 году, но не было завершено в связи с банкротством подрядчика. По решению суда вместо ЗАО «Смоленскжилье» завершать работы будет СЗ «СтройАкадемия». Дом рассчитан на 115 квартир общей площадью 12 тыс. кв. метров. Планируется, что здание будет сдано в эксплуатацию в III квартале 2023 года.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

По словам заместителя директора подрядной организации, работы идут с опережением графика, поэтому есть возможность сдать объект капитального строительства даже раньше запланированного срока. В настоящее время здесь выполняются работы по монтажу системы противодымной вентиляции, сетей инженерно-технического обеспечения здания, а также осуществляются внутренние отделочные работы.

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