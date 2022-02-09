В Смоленске перекроют движение транспорта по трём улицам в Ленинском районе. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В администрации города сообщили, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения при уборке снега с проезжей в Ленинском районе будет ограничено движение транспорта.

С 18.00 9 февраля до 8.00 10 февраля будут перекрыты улица Дохтурова, 2-я линия Красноармейской Слободы и Водяной переулок.

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