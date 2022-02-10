В Рославле мужчина избил знакомого огнетушителем. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

В Рославле в полицию обратился 35-летний местный житель. Он рассказал, что в ходе застолья между ним и его знакомым началась ссора. Собутыльник схватил огнетушитель и несколько раз ударил хозяина дома. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные травмы как вред здоровью средней тяжести.

Подозреваемого задержали, им оказался неработающий 61-летний местный житель. Мужчину доставили в участок для разбирательств. Он объяснил, что избил знакомого в порыве гнева.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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