16 улиц Смоленска отремонтируют в 2022 году. Фото: пресс-служба администрации города.

В 2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтные работы пройдут на трёх улицах: Кирова, Рыленкова и Московское шоссе.

Также капитально отремонтируют дороги на улицах Лавочкина и Автозаводской.

В рамках областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» асфальт полностью заменят на ул. Ударников, Маршала Еременко, Слободская, Гнездовская, Барклая-де-Толли, Валентины Гризодубовой, Исаковского. По этой же программе капитально отремонтируют ул. Парижской Коммуны, Твардовского и Рыленкова.

На улице Тимирязева планируется реконструкция.

Кроме того, в 2022 году, по словам главы города, продолжится реализация программы по ремонту межквартальных проездов.

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