В Смоленске два «юбилейных» недостроя начнут работу весной 2022 года. Фото: пресс-служба администрации города.

Во время прямого эфира Андрей Борисов рассказал о строительстве трёх объектов, которые должны были ввести в эксплуатацию ещё весной 2013 года. Работы по строительству прогимназии, детского эколого-биологического центра и лагеря «Орлёнок» не закончили из-за проблем с подрядчиком.

По словам главы города, долго не получалось получить проектно-сметную документацию, а когда получили, выяснилось, что при строительстве допустили большое количество ошибок, которые необходимо устранить.

Детско-экологический центр, расположенный возле парка «Соловьиная роща», и прогимназию на улице Свердлова ввели в эксплуатацию еще в декабре 2021 года. Планируется, что они начнут работу весной 2022 года.

Что касается лагеря «Орлёнок», мэр рассказал, что внутри зданий высокая степень готовности, однако нужно поставить новую котельную, решить проблемы с системой пожарной безопасности и заездом. Сдать объект планируют в конце 2022 года.

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