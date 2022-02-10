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Общество10 февраля 2022 6:13

Снег с дождем ожидается в Смоленской области 10 февраля

Столбики термометров поднимутся выше нуля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Снег с дождем ожидается в Смоленской области 10 февраля.

Снег с дождем ожидается в Смоленской области 10 февраля.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В четверг на территории Смоленской области вновь облачно. Согласно прогнозам, в течении суток ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождём. Ветер будет дуть юго-западный умеренный.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: +1°C…+3°C.

Атмосферное давление 733 мм рт. столба, будет расти.

Читай также: в Смоленске составят новую транспортную карту города. В ходе прямого эфира мэр Андрей Борисов рассказал о предстоящей транспортной реформе в областном центре.