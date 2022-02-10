Снег с дождем ожидается в Смоленской области 10 февраля. Фото: Олег АДАМОВИЧ

В четверг на территории Смоленской области вновь облачно. Согласно прогнозам, в течении суток ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождём. Ветер будет дуть юго-западный умеренный.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: +1°C…+3°C.

Атмосферное давление 733 мм рт. столба, будет расти.

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