Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 10 февраля: 994 человека заразились за сутки

За последние сутки в регионе выявили 994 новых случая заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние сутки в регионе выявили 994 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 99 007.

Всего 2 651 человек погибли с начала пандемии, из них 6 – за прошедшие сутки. Успешно справились с болезнью и выписались 84 750 жителя региона.

Количество госпитализированных составляет сейчас в среднем 100 человек в сутки. На стационарном лечении находятся 1 274 жителя региона, на амбулаторном лечении – 12 959.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На данный момент первым компонентом привиты более 470 тысяч смолян. Полностью завершили вакцинацию более 449 тысяч человек. Вакцина в регионе имеется в достаточном количестве.

Ранее «КП» писала, что новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса откроется в Смоленске. Он примет первых пациентов уже на следующей неделе.