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Общество10 февраля 2022 9:32

В Смоленской области организуют дистанционное оформление электронных больничных

Соответствующее поручение дал Алексей Островский
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Губернатор Алексей Островский дал поручение своему профильному заместителю Виктории Макаровой перестроить процесс оформления и закрытия листков временной нетрудоспособности.

С учётом изменений, внесённых в Приказ №198Н Министерством здравоохранения РФ, глава региона поручил организовать процесс открытия и закрытия больничных пациентам с коронавирусом дистанционно, без необходимости посещать поликлинику.

– Внесенные минздравом изменения очень своевременные, они позволяют существенно экономить время пациентов и снимают часть нагрузки с терапевтов. Виктория Николаевна, поручаю вам оперативно перестроить процесс оформления электронных больничных листов смолянам таким образом, чтобы открыть их можно было, вызвав врача на дом, и так же дистанционно закрыть, не посещая поликлинику. Если у пациента, не входящего в группу высокого риска, болезнь протекает в легкой форме, через 7 календарных дней электронный больничный должен закрываться автоматически, без повторного посещения врача, и передаваться в Фонд социального страхования. Если же симптомы заболевания останутся, электронный больничный лист необходимо продлевать так же дистанционно, – сказал Алексей Островский.

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