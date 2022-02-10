Директор Смоленскэнерго провел встречи по вопросам охраны труда

Фото: «Смоленскэнерго».

Руководитель филиала ПАО «Россети Центр Смоленскэнерго» Андрей Сорокин встретился с коллективами районов электрических сетей, чтобы обсудить с персоналом тему обеспечения безопасности труда и охраны здоровья, сообщает пресс-служба компании.

В рамках встреч обозначен ряд мероприятий, направленных на сокращение рисков возникновения внештатных ситуаций и несчастных случаев. Приоритетными направлениями филиала в области охраны труда являются меры по предупреждению несчастных случаев, приобретение средств индивидуальной защиты, инструментов и приспособлений, мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве, мероприятия по улучшению условий труда персонала. Также в число важных направлений в области охраны труда входит обучение сотрудников «Смоленскэнерго» безопасным методам и приемам ведения работ, а также проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работ у соответствующего персонала. В первую очередь проверяются знания правил при эксплуатации электроустановок, технической эксплуатации и противопожарного режима, также проводится отработка навыков оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве.

Ежемесячно в производственных отделениях и районах электрических сетей филиала проводятся Дни охраны труда, направленные на предупреждение производственного травматизма и улучшение состояния условий и охраны труда, своевременное выявление нарушений и отступлений от требований нормативных документов по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и определение причин их возникновения, выдачей рекомендаций по устранению выявленных нарушений, в том числе с проведением обучения персонала безопасным методам и приемам выполнения работы.

Руководитель компании призвал сотрудников ответственно подходить к выполнению своих должностных обязанностей, неукоснительно выполнять организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ. До конца 1 квартала подобные встречи с персоналом пройдут во всех районах электрических сетей филиала.

– Личные встречи с персоналом позволяют не только наладить прямую связь, но дают возможность ответить на все интересующие сотрудников подразделений вопросы, выслушать просьбы. Сохранение здоровья и жизни персонала – это приоритетные задачи Смоленскэнерго. Мы проводим системную работу по недопущению случаев производственного травматизма, создаем все условия для безопасного проведения работ, обеспечиваем работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, материалами. На выполнение мероприятий по охране труда только за прошлый год было направлено больше 64 миллионов рублей, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.