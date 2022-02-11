В Сафонове 259 работникам завода выплатили 5 миллионов рублей долга по зарплате. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Сафоновская межрайонная прокуратура установила, что организация, расположенная в Сафонове, с 1 ноября 2021 года не выплачивает заработную плату сотрудникам. Общая сумма задолженности перед 724 работниками составила более 40 миллионов рублей.

В отношении завода возбудили уголовное дело по статье 145.1 УК РФ «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев». Расследование находится на контроле у органов прокуратуры.

В настоящее время работодателем погашена задолженность в сумме более 5 миллионов рублей перед 259 сотрудниками, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ситуация с погашением задолженности перед смолянами находится на контроле у прокурора области. Кроме того, 10 февраля межрайонный прокурор встретился с работниками организации.

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