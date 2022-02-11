В Смоленске больная раком пенсионерка два месяца ждала прихода врача на дом. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

10 февраля в соцсетях появилась информация о местной жительнице, которая на протяжении двух месяцев ожидает приход на дом врача-невролога.

По словам автора поста, в декабре 2021 года у смолянки, страдающей онкологическим заболеванием, появилось онемение конечностей. Посетивший больную терапевт пообещал пригласить к ней на дом врача – невролога, однако заявку на вызов врача не оформил. Женщина ждала прихода невролога два месяца, родственники неоднократно обращались в больницу, на «горячую линию» 112 и к главврачу медучреждения. Пенсионерка совсем ослабла и перестала ходить.

Как сообщили в региональной прокуратуре, по данному факту была организована проверка. После вмешательства ведомства местную жительницу на дому посетил врач-невролог.

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