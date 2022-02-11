Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 11 февраля: 1074 человека заразились за сутки

Общее число заболевших в Смоленской области достигло 100 081. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Смоленской области выросла суточная заболеваемость. За последние сутки коронавирусом заразились 1 074 жителя региона, общее число заболевших достигло 100 081.

Погибли от осложнений 2 659, из них 8 – за сутки. Выздоровели 85 329 смолян с начала пандемии.

Омикрон-штамм является доминирующим на Смоленщине – доля заражений им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. При этом 16% заболевших составляют дети.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

В настоящее время на амбулаторном лечении находится 13 851 человек, 1 301 – в стационаре. Полностью завершили вакцинацию более 450 жителей области.

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