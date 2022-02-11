В Смоленске СК возбудил уголовное дело после падения глыбы льда на женщину. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

8 февраля в соцсетях появилась информация о том, что во время очистки крыши одного из домов по улице Румянцева на проходившую рядом женщину упала наледь. С травмами головы смолянку госпитализировали в медучреждение.

Региональный СК в ходе проверки установил, что сотрудники ОАО «Жилищник» проводили работы по очистке крыши дома №1 по улице Румянцева от снега и наледи, и, не убедившись в безопасности, допустили падение льда с кровли на голову проходящей по тротуару 49-летней местной жительницы.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Расследование продолжается.

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