В Десногорске завод по изготовлению счетчиков откроется в марте 2022 года. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В областной администрации состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с гендиректором АО «АтомЭнергоСбыт» Петром Конюшенко. На ней обсудили ключевые вопросы энергоснабжения региона в 2021-2022 годах.

По словам руководителя организации, в 2021 году «АтомЭнергоСбыт» завершил строительство завода по изготовлению приборов учета – однофазных и трехфазных счетчиков – «Атом 1» и «Атом 3». Предприятие расположено в городе смоленских атомщиков и начнет свою работу в марте. Здесь будет создано 37 новых рабочих мест, плановая производственная мощность – 100 тысяч счетчиков в год, рассказали в пресс-службе администрации.

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