В Смоленской области около 300 домов оборудуют «умными» электросчетчиками. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Губернатор Алексей Островский провёл рабочую встречу с гендиректором АО «АтомЭнергоСбыт» Петром Конюшенко. На встрече обсудили ключевые вопросы энергоснабжения региона в 2022 году.

Одним из направлений сотрудничества является оснащение многоквартирных домов интеллектуальными счётчиками, которые дистанционно снимают показания и передают их энергоснабжающей организации. Приборы позволят удаленно контролировать наличие или отсутствие напряжения и фиксировать нарушения в работе сети, собирать статистику потребления, предлагая на ее основании более выгодные для клиентов тарифы.

В 2021 году счётчики были установлены в 34 домах. В планах на 2022 год - оснастить счетчиками еще около 300 многоквартирных домов в Смоленске и Десногорске, поселке Озерный, Рославльском, Вяземском и Сафоновском районах.

Ранее «КП» писала, что в Десногорске завод по изготовлению счетчиков откроется в марте 2022 года. Здесь будет создано 37 новых рабочих мест.