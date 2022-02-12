Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 февраля: более 100 тысяч случаев выявлено с начала пандемии

За все время пандемии в Смоленской области зафиксировали 101 166 случаев заражения COVID-19. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За все время пандемии в Смоленской области зафиксировали 101 166 случаев заражения COVID-19. За последние две недели в регионе отмечается двукратный рост числа заболевших. За сутки коронавирусом заразились 1085 жителей области.

Всего 2 668 человек погибли, за прошедшие сутки скончались 9 смолян. Число выздоровевших на данный момент составляет 86 035.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Увеличение пациентов наблюдается на амбулаторном этапе, сейчас на самоизоляции находятся 14 567 человек. Госпитализированы в медучреждение – 1 317.

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