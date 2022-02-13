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Происшествия13 февраля 2022 4:55

Троллейбус сгорел на улице Кирова в Смоленске

В салоне находились 12 пассажиров
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Троллейбус сгорел на улице Кирова в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Троллейбус сгорел на улице Кирова в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

12 февраля на улице Кирова в Смоленске загорелся троллейбус. Кадрами с места происшествия поделились смоляне в соцсетях.

Транспортное средство было охвачено огнем, в салоне находились 12 человек. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, водитель ещё до прибытия пожарных обесточила троллейбус и вывела всех пассажиров. Позже её госпитализировали в больницу с признаками отравления продуктами горения.

По информации ведомства, троллейбус полностью сгорел, причину случившегося устанавливают специалисты.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

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