В Гагарине жильцов аварийного дома расселили после вмешательства прокуратуры. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Сотрудники Гагаринской межрайонной прокуратуры обязали через суд местную администрацию расселить жильцов аварийного многоквартирного дома. Поводом для проверки послужил телевизионный сюжет на федеральном канале.

Дом 1953 года постройки, расположенный на Советской набережной в Гагарине, признан аварийным и подлежащим сносу ещё в 2019 году. При этом, состояние строительных конструкций здания не отвечает требованиям безопасности и может в любой момент обрушиться.

Однако орган местного самоуправления не принял мер к решению проблемы, в связи с чем прокуратура направила в суд иск о признании бездействия местной администрации незаконным и необходимости расселения местных жителей.

– В настоящее время 25 жильцам указанного многоквартирного дома для временного проживания предоставлены жилые помещения маневренного фонда, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ранее по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Расследование находится на контроле у органов прокуратуры.

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