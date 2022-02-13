Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 февраля: 996 человек заразились за сутки

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 102 162 случая заражения COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 102 162 случая заражения COVID-19. За прошедшие сутки «ковид-положительный» статус получили 996 жителей региона.

На сегодняшний день общее число выздоровевших составляет 86 657. Не справились с болезнью 2 674 человека, из них 6 – погибли за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 15 987 человек, из них 14 607 – на амбулаторном лечении, 1 380 – в стационаре. 62 человека госпитализировали за минувшие сутки.

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