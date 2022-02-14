В Смоленске самолёт на улице Багратиона очистили от снега

В Смоленске самолет на улице Багратиона очистили от снега. Фото: пресс-служба администрации города.

Местные жители обратили внимание, что из-за перепада температур с памятника на улице Багратиона стал сходить снег. Чтобы обезопасить прогулки на общественной территории, в сквере провели необходимые работы по очистке самолета от снега и наледи.

Уборка проводилась силами «Зеленстроя». Как отмечают в пресс-службе городской администрации, в работе задействовали вышку.

Фото: пресс-служба администрации города.

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