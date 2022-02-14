Прокуратура обязала районную администрацию предоставить смолянке новое жильё после пожара. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

Жительница Сафонова пришла на личный приём к прокурору Смоленской области Карапетяну С.Э. с заявлением о нарушении её прав на получение жилого помещения.

Работники Сафоновской межрайонной прокуратуры организовали проверку и установили, что в многоквартирном доме, где проживала женщина, произошёл пожар. Единственное жилье стало непригодным для проживания, поэтому дом снесли. Новое жилье смолянке так и не предоставили.

Прокуратура направила в суд иск о признании незаконным действий органа местного самоуправления по отказу в предоставлении женщине жилого помещения во внеочередном порядке. Решением районного суда исковые требования прокурора удовлетворены.

Не согласившись с решением, администрация района подала апелляционную жалобу, но суд оставил её без удовлетворения. Решение об удовлетворении исковых требований прокурора вступило в законную силу. Их фактическое исполнение находится на контроле прокурора области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «КП» писала, что в Гагарине жильцов аварийного дома расселили после вмешательства прокуратуры. В отношении районной администрации возбудили уголовное дело.