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Спорт14 февраля 2022 6:04

Студент смоленского вуза завоевал «серебро» в Олимпийских играх 2022 года

Константин Ивлиев занял второе место в соревнованиях по шорт-треку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Студент смоленского вуза завоевал «серебро» в Олимпийских играх 2022 года. Фото: РИА новости, ria.ru.

Студент смоленского вуза завоевал «серебро» в Олимпийских играх 2022 года. Фото: РИА новости, ria.ru.

Студент Смоленского государственного университета спорта Константин Ивлиев стал Серебряным призером Олимпийских игр в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 500 метров. Об этом сообщают РИА Новости.

В борьбе за золото Ивлиев уступил лишь представителю Венгрии Лю Шаоаню. Бронзу получил канадец Стивен Дюбуа.

Константин принёс сборной России 16-ю медаль. На данный момент в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине наша страна занимает седьмое место.

Ранее «КП» писала, что выпускник СГУС Александр Терентьев занял третье место в лыжных гонках. Соревнования прошли 8 февраля в Пекине.