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Общество14 февраля 2022 6:11

В Промышленном районе Смоленска отключат воду

Неудобства коснутся жителей шести улиц
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Промышленном районе Смоленска отключат воду.

В Промышленном районе Смоленска отключат воду.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

15 февраля в Промышленном районе на время ремонтных работ отключат холодное водоснабжение.

Как сообщают в Горводоканале, ограничение произойдёт с 9:30 и до окончания работ по адресам:

улица Твардовского дома №20-48, дома №23-39;

улица Чаплина дом №7/20;

улица Энгельса дома №21-39, 22, 24, 32а;

переулок Кронштадтский;

Кронштадтский тупик;

Старо-Кронштадтский проезд.

Подать заявку на подвоз воды можно по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.

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