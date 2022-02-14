В Промышленном районе Смоленска отключат воду.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
15 февраля в Промышленном районе на время ремонтных работ отключат холодное водоснабжение.
Как сообщают в Горводоканале, ограничение произойдёт с 9:30 и до окончания работ по адресам:
улица Твардовского дома №20-48, дома №23-39;
улица Чаплина дом №7/20;
улица Энгельса дома №21-39, 22, 24, 32а;
переулок Кронштадтский;
Кронштадтский тупик;
Старо-Кронштадтский проезд.
Подать заявку на подвоз воды можно по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.
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