В Смоленске организовали проверку после падения глыбы льда рядом с ребёнком. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В соцсетях появились публикации о том, что рядом с проходившим по улице Юрьева ребенком с крыши дома № 1/6 упала наледь. Мальчик вовремя среагировал и избежал травм.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, организована доследственная проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего. Действиям сотрудников жилищно-коммунальной сферы, ответственных за своевременную очистку крыш зданий от сосулек, снега и наледи, будет дана правая оценка.

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