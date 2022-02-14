Автомобиль Ford и гараж сгорели на Нормандии-Неман в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании поступило около 17:30 часов вечера 13 февраля. В ГСК «Планета» на Нормандии-Неман загорелся один из гаражей.

На место вызова оперативно прибыли две пожарные машины и 9 спасателей. Пламя удалось потушить, в результате случившегося никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, автомобиль Ford, стоящий в гараже, выгорел изнутри по всей площади. Огнем уничтожен электрощит, повреждено деревянное потолочное перекрытие первого этажа на площади 24 кв.м, отделка стены на площади 15 кв.м, а 2 этаж закопчен дымом. Причину пожара устанавливают специалисты, одна из возможных – электротехническая.

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