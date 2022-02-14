Смоленскэнерго обеспечило электроснабжение объектов здравоохранения региона

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Филиал ПАО «Россети Центр Смоленскэнерго» вносит значимый вклад в развитие социальной инфраструктуры региона, обеспечивая надежное электроснабжение новых медицинских учреждений, сообщает пресс-служба компании.

В декабре 2021 года специалисты филиала выполнили мероприятия по увеличению мощности в рамках технологического присоединения освещения и электрооборудования медицинского городка ОГБУЗ «Ярцевская центральная районная больница». Объект подключен от подстанции 110/10 кВ «Ярцево-1». В рамках договора технологического присоединения проведена реконструкция трансформаторной подстанции, на которой установлен автоматический выключатель, а также построена воздушная линия 0,4 кВ. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств увеличена на 110 кВт до 320 кВт.

Кроме того, в течение 2020-2021 года в Смоленской области было осуществлено технологическое присоединение 49 фельдшерско-акушерских пунктов в разных районах области. Мощность каждого подключенного объекта составляет 15-20 кВ, общая мощность – 810 кВт. Модульные фельдшерско-акушерские пункты, установленные в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», реализуемого в составе национального проекта «Здравоохранение» на территории области, рассчитаны на прием пяти человек одновременно.

Для пунктов в д. Рай Смоленского района и д. Каменка Кардымовского района в 2021 году установлены инновационные системы накопления электроэнергии. Основной задачей, решаемой данным проектом, является повышение надежности энергоснабжения социально-значимых объектов – медицинских учреждений. Система позволяет обеспечить автономность потребителей, повысить надежность электроснабжения удаленных социально-важных объектов. Накопитель в случае перебоев и падения напряжения в часы пиковых нагрузок позволит полностью исключить перерывы в электроснабжении данных медицинских учреждений.

«Подключая к электроснабжению объекты здравоохранения, мы вносим вклад в решение проблемы медицинского обеспечения жителей отдаленных населенных пунктов региона, – прокомментировал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин. – Кроме того, еще в 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой филиал взял на особый контроль электроснабжение медицинских учреждений, осуществляющих прием и лечение пациентов с COVID-19. Все это время специалисты филиала прилагают максимум усилий для бесперебойной подачи электроэнергии в больницы области. Мы находимся на постоянной связи с энергетиками медицинских учреждений и готовы к оперативному реагированию в случае возникновения нештатных ситуаций».