Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 14 февраля: 125 человек госпитализировали за сутки

125 смолян госпитализировали за сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пандемии на территории Смоленской области выявили 103 137 случаев заражения COVID-19, из них 975 – за последние сутки.

На сегодняшний день общее число выздоровевших составляет 87 258 человек. Не справились с заболеванием 2 681, 7 человек погибли за сутки.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

На самоизоляции находятся 14 828 жителей региона. Под медицинским наблюдением в стационаре – 1 381. За сутки госпитализировали 125 человек.

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