В Смоленске за выходные убрали около 3 тысяч кубометров снега. Фото: пресс-служба администрации города.

В областном центре продолжается уборка улиц от снега и наледи. Благодаря привлеченной по поручению губернатора Алексея Островского технике сторонних организаций за выходные удалось убрать около 3 тысяч кубометров снега.

Работы велись по разработанному поручением главы Смоленска Андрея Борисова графику. Особое внимание уделялось расчистке межквартальных проездов.

Фото: пресс-служба администрации города.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в связи с усилившимся морозом и образовавшейся сильной гололедицей, коммунальные службы параллельно с уборкой снега проводят массовую обработку улиц, проездов и дворов противогололедными реагентами.

Читай также: в Смоленске организовали проверку после падения глыбы льда рядом с ребёнком. Действиям сотрудников коммунальных служб дадут правовую оценку.