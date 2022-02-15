В Смоленской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Во вторник, 15 февраля, в Смоленской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер юго-западный, южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.
В Смоленске: 0°C…+2°C.
Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет слабо падать.
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