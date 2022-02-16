В Смоленской области бездомная собака напала на ребёнка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 16 февраля на улице Ленина в Демидове на ребёнка напала бездомная собака. О случившемся рассказала мать девочки в соцсетях.

По её словам, ребёнок пошёл в школу, а через некоторое время вернулся домой со слезами. Возле пешеходного перехода, рядом с музеем, на неё напал большой чёрный пёс. Девочка с трудом отбилась от собаки. Автор поста отмечает, что это уже не однократный случай, пса видели в этом месте и раньше.

– Женщина там живёт, она его кормит. Так вот хочу сказать, что если вы его кормите, и вам его жалко, значит обеспечьте собаке жильё, содержите, и не подвергайте прохожих, а в особенности детей, опасности. К этой женщине неоднократно обращались с просьбой убрать собаку от дома, но нет же, она все равно её кормит, – пишет местная жительница.

В последнее время в соцсетях смоляне все чаще сообщают о случаях нападения собак на прохожих. Ранее «КП» писала, что в Смоленске организовали проверку после нападения стаи собак на женщину с ребёнком. Инцидент произошёл в микрорайоне Королёвка.

Также губернатор Алексей Островский поручил регулярно отлавливать и стерилизовать бездомных животных. По словам главы региона, проблему можно решить принятием федерального закона об обязательной идентификации домашних питомцев.