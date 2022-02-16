В Смоленске новый детский сад «Ласточка» готовится к открытию. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Губернатор Алексей Островский проверил готовность к работе нового детского сада «Ласточка» на улице Свердлова в Смоленске. По словам главы региона, учреждение, рассчитанное на 110 мест, примет своих первых воспитанников в течение ближайших месяцев. Здесь будут функционировать 6 групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На данный момент здание почти полностью готово к работе – оборудованы групповые помещения с отдельными спальнями, тренажерный зал, зал для гимнастических и музыкальных занятий, театральная студия, костюмерная, изостудия, медицинский блок. На прилегающей территории установлены игровые и спортивная площадка.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Сейчас закупается оставшийся инвентарь, а в ближайшее время начнется набор сотрудников, рассказал Алексей Островский на своей странице в соцсетях. Идут процедуры получения санэпидзаключения и лицензирования, необходимых для осуществления образовательной деятельности.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

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