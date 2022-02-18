Смоленскую организацию оштрафовали на 150 тысяч рублей за выпуск молока с антибиотиками.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В 2021 году специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям проводили проверку сырья, поставляемого на молокоперерабатывающие предприятия Брянской области, и выявили несоответствие образцов поступившего молока требованиям Техническим регламентам Таможенного союза.
Исследования показали остаточное количество лекарственного препарата линкомицина из группы линкозамидов.
По результатам разбирательств выяснилось, что производитель молока – организация «Молочный мир», юридический адрес которой находится в Смоленске, а фактический – в Калужской области.
В результате принятых мер молоко, не соответствующее требованиям безопасности, не было направлено в переработку. Поставщика проинформировали о полученных результатах исследований.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора, был составлен протокол об административном правонарушении, который вместе с заявлением о привлечении организации к ответственности был направлен в Арбитражный суд Смоленской области.
По решению суда ООО «Молочный мир» оштрафовали на 150 000 рублей. Мониторинг ситуации будет продолжен.
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