Смоленскую организацию оштрафовали на 150 тысяч рублей за выпуск молока с антибиотиками. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В 2021 году специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям проводили проверку сырья, поставляемого на молокоперерабатывающие предприятия Брянской области, и выявили несоответствие образцов поступившего молока требованиям Техническим регламентам Таможенного союза.

Исследования показали остаточное количество лекарственного препарата линкомицина из группы линкозамидов.

По результатам разбирательств выяснилось, что производитель молока – организация «Молочный мир», юридический адрес которой находится в Смоленске, а фактический – в Калужской области.

В результате принятых мер молоко, не соответствующее требованиям безопасности, не было направлено в переработку. Поставщика проинформировали о полученных результатах исследований.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора, был составлен протокол об административном правонарушении, который вместе с заявлением о привлечении организации к ответственности был направлен в Арбитражный суд Смоленской области.

По решению суда ООО «Молочный мир» оштрафовали на 150 000 рублей. Мониторинг ситуации будет продолжен.

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