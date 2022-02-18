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Здоровье18 февраля 2022 8:58

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 18 февраля: более 2 700 человек погибли с начала пандемии

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 18 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Общее число случаев с летальным исходом составляет 2 704.

Общее число случаев с летальным исходом составляет 2 704.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Смоленской области ежедневно фиксируют порядка тысячи новых заболеваний коронавирусом. По данным столичного Оперштаба, за последние сутки «ковид-положительный» статус получили 1 256 человек. Всего 107 330 жителей региона заразились с начала пандемии.

3 человека погибли от осложнений, общее число случаев с летальным исходом составляет 2 704. За сутки выздоровели 1 021, всего 90 730 смолян успешно справились с болезнью.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Под медицинским наблюдением находятся 16 734 человека, из них 15 260 – на амбулаторном лечении, 1 474 – в стационаре.

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