В Смоленской области более 240 тысяч земельных участков числятся без зарегистрированных прав. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации региона прошло рабочее совещание, в ходе которого рассматривался вопрос выявления правообладателей объектов недвижимости в муниципалитетах. В соответствии с федеральным законодательством с 29 июня 2021 года органы местного самоуправления обязаны выявлять правообладателей объектов недвижимости и направлять сведения о них для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Руководитель управления регионального Росреестра Татьяна Шурыгина сообщила, что на 1 января 2022 года в ЕГРН без зарегистрированных прав числится более 240 тысяч земельных участков и более 168 тысяч иных объектов недвижимости. Речь идёт о случаях, когда, например, участок земли или здание стоит на государственном кадастровом учете, а сведения о их владельцах в ЕГРН отсутствуют.

Налоговые доходы от объектов недвижимости зачисляются в бюджеты районов. Нет правообладателя объекта – нет налоговых поступлений в местный бюджет. Таким образом, муниципалитетам выгодно выводить объекты недвижимости «из тени», отметили в пресс-службе областной администрации.

По итогам совещания губернатор Алексей Островский поручил оценить деятельность глав муниципальных образований по данному направлению, потому что наполнение ЕГРН необходимыми сведениями во многом зависит именно от муниципальных властей.

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