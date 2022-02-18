Мероприятия ко Дню защитника Отечества пройдут в Смоленске 20 февраля. Фото: пресс-служба администрации города.

20 февраля в концертном зале ДК «Сортировка» состоится концертная программа «О Родине, о мужестве, о славе», посвящённая Дню защитника Отечества

В концерте примут участие творческие коллективы Дома культуры: студии эстрадного вокала «Аккорд» и «Living voice», студия эстрадного сольного пения «Соло», хореографические коллективы «Фаворит», «Смайлики», «Маленькие звезды», «Карамельки», «Купава».

Гостем программы станет образцовый коллектив эстрадного танца «Свежий ветер» МБУК «ДК «Шарм».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, вход на мероприятие свободный. Начало в 15:00.

Ранее «КП» писала, что 23 февраля в Смоленске организуют праздничный салют. Фейерверк запустят с аэродрома «Южный».