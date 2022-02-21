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Происшествия21 февраля 2022 10:25

Водитель Hyundai Elantra скончался в ДТП под Смоленском

Мужчина, по предварительной версии, оказался на «встречке» и столкнулся с другим авто
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В результате ДТП водитель Hyundai Elantra от полученных травм скончался на месте.

В результате ДТП водитель Hyundai Elantra от полученных травм скончался на месте.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Водитель Hyundai Elantra скончался в ДТП в Гагаринском районе 19 февраля 2022 года, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла в районе 00:55 у дома №7 на улице Прибрежной в деревне Поличня. За рулем автомобиля Hyundai Elantra находится 40-летний водитель. По предварительной версии, он оказался на полосе встречного движения и столкнулся с отечественным авто. Им управлял 58-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель Hyundai Elantra от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой помощи», водитель автомашины Lada Largus и пассажир иномарки рождения получили телесные повреждения», - сообщили в отделе.

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