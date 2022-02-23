Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 23 февраля: за сутки в регионе снизилась смертность

В Смоленской области за последние сутки снизилась смертность от коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За последние сутки в Смоленской области зафиксировано 931 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии 112 584 человека получили положительные тесты на вирус.

Выздоровели за прошедший день 996 жителей области, всего с появления коронавируса - 95 499.

Летальных случаев избежать за сутки также не удалось - 3 смолян не смогли справиться с осложнениями, вызванными COVID-19, и погибли. Всего регион потерял 2735 человек.

113 человек за прошедший день были госпитализированы, сообщили в столичном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

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