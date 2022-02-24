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Здоровье24 февраля 2022 5:44

За сутки от коронавируса привились 1600 смолян

Данные на 23 февраля опубликовал региональный Оперштаб
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области под медицинским наблюдением находится 16 900 человек. Фото: Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Смоленской области под медицинским наблюдением находится 16 900 человек. Фото: Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За прошедшие сутки в Смоленской области 1600 человек привились от коронавируса, рассказали в региональном Оперштабе по борьбе с коронавирусом. Всего в регионе вакцинировались 459 979 местных жителей, первым компонентом - 479 498. В область доставили 631 255 комплектов вакцины.

«В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находится 16 900 человек, из них 15 431 - на амбулаторном лечении, 1 469 - в стационаре», - сказали в штабе.

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