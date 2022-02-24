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Происшествия24 февраля 2022 6:02

Жителя Смоленска подозревают в избиении знакомой на улице

Женщина получила вред здоровью средней тяжести
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Женщина получила повреждения, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Женщина получила повреждения, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Смолянина подозревают в избиении знакомой женщины на улице, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В дежурную часть о 58-летней женщине с телесными повреждениями сообщили работники медицинского учреждения.

В ходе предварительной проверки полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель 1986 года рождения, который пояснил свой поступок злоупотреблением спиртными напитками.

По версии следствия, это случилось на улице, мужчина и женщина поругались. Следователи полагают, что он ударил ее в зону туловища и правой ноги. Женщина получила повреждения, которые квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, которое ему грозит, - лишение свободы на срок до пяти лет.

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