Прокуратура обязала очистить детский сад под Смоленском от огромных сосулек

Фото: Артём КИЛЬКИН (архив).

Работники прокуратуры Руднянского района области обязали администрацию ДОУ провести работы по очистке кровли учреждения от снега и наледи.

«Установлено, что на кровле дошкольного образовательного учреждения имеется снег и наледь, которые могут привести к травмированию не только несовершеннолетних, их родителей, а также работников учреждения», - сообщили в ведомстве.

По факту выявленных нарушений в адрес заведующей учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Детский сад от угрожающих жизни и здоровью сосулек очистили.

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