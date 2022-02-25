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Здоровье25 февраля 2022 9:47

12 жителей Смоленска нарушили масочный режим

Об этом сообщает пресс-служба Промышленного районного суда
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители Смоленска нарушили масочный режим.

Жители Смоленска нарушили масочный режим.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Смоленске 12 жителей города нарушили масочный режим. По данным Промышленного районного суда, нарушители были в общественных местах города без средств защиты органов дыхания – масок, респираторов и др.

К административной ответственности привлекли троих смолян: их оштрафовали на 1 тыс. руб. Семерым горожанам, с учетом характера совершенного нарушения, сделали предупреждение.

По информации суда, за повторное нарушение правил поведения к административной ответственности привлечено двое граждан, которым назначен штраф в размере 7 500 рублей.

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