Школьники Смоленской области готовятся к финалу Всероссийской олимпиады

Подготовка участников к заключительному этапу олимпиады уже стартовала. Фото: admin-Smolensk.ru.

Ученики 10 школ области стали победителями и призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщил губернатор Алексей Островский.

«Завершились соревновательные туры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. В них приняли участие порядка 700 учеников 9-11 классов. По 17 предметам уже утверждены итоговые результаты, согласно которым 30 ребят стали победителями, еще 106 — призерами», — рассказал глава региона.

Итоговые результаты по дисциплинам право, технология, английский и немецкий язык станут известны в течение недели.

Подготовка участников к заключительному этапу олимпиады уже стартовала, сам этап начнётся 18 марта с французского языка и химии.

Напомним, что победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников получают право поступить в вузы страны без вступительных испытаний.

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