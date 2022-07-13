Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 13 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 13 июля, в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. Днём пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах прогремит гроза. Ветер подует юго-восточный, его скорость будет достигать 6-11 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +16°C…+21°C.

В Смоленске: +16°C…+18°C.

Атмосферное давление 730 мм рт. столба, будет падать.

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