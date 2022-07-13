Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2022 4:45

Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 13 июля

Порывы ветра будут достигать 14 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 13 июля.

Кратковременные дожди пройдут в Смоленской области 13 июля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 13 июля, в Смоленске и области будет облачно с прояснениями. Днём пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах прогремит гроза. Ветер подует юго-восточный, его скорость будет достигать 6-11 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +16°C…+21°C.

В Смоленске: +16°C…+18°C.

Атмосферное давление 730 мм рт. столба, будет падать.

Читай также: в Смоленске коммунальщики приступили к расчистке ливневок. Рабочие устраняют последствия непогоды.