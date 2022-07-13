В Смоленской области приобрели 5 автомобилей для медучреждений. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения приобретено 5 из 6 автомобилей в областные медучреждения. Два из них передали в детскую клиническую больницу на ул.Октябрьской революции в Смоленске, еще два – в Вяземскую ЦРБ и один – в Гагаринскую ЦРБ. Ожидается поставка автомобиля LADA Granta для Сафоновской ЦРБ.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Транспорт предназначен для выезда медперсонала к пациентам при оказании помощи на дому, а также транспортировки больных в лечебные учреждения.

Как сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях, в общей сложности на реализацию регпрограммы в 2022 году предусмотрено более 820 млн рублей. Эти средства направят на ремонт медучреждений, а также на закупку нового оборудования и модульных ФАПов для сельских населенных пунктов.

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