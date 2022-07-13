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Общество13 июля 2022 6:44

Движение автотранспорта через переезд 508 км в Смоленской области будет приостановлено 15 июля

Путевые работу пройдут на участке Ельня – Павлиново
Фото: пресс-служба МЖД.

Фото: пресс-служба МЖД.

В связи с проведением плановых ремонтно-путевых работ на участке Ельня - Павлиново движение автотранспорта через железнодорожный переезд 508 км, расположенный в районе улицы Рославльское шоссе города Ельня Смоленской области, будет приостановлено с 11:00 до 17:00 15 июля.

Обращаем внимание автомобилистов, что в качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд возможен через переезд 509 км, расположенный в районе улицы Смоленский Большак.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.