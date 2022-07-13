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Общество13 июля 2022 7:36

В Смоленске 20 июля проверят готовность системы оповещения населения

Жители города услышат громкий звук сирен продолжительностью 2-3 минуты
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске 20 июля проверят готовность системы оповещения населения.

В Смоленске 20 июля проверят готовность системы оповещения населения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10:00 до 12:00 в среду, 20 июля, в областном центре проверят готовность системы оповещения населения.

Проверка пройдет с включением электрических сирен, звучанием проверочных сигналов по средствам телерадиовещания и уличным громкоговорящим устройствам.

В пресс-службе городской администрации отмечают, что проверка носит плановый характер и не требует действий со стороны населения.

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