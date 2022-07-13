В Смоленской области зафиксировали экстремально высокое загрязнение реки Вязьма. Фото: vyazmanews.net.

5 июля Смоленский ЦГМС сообщил, что в реке Вязьма зафиксировано экстремально высокое загрязнение по растворенному кислороду. Причиной таких показателей специалисты считают неэффективную работу очистных сооружений или несанкционированный сброс сточных вод.

Начало участка загрязнения - р. Вязьма, 300 м выше впадения р. Улица, окончание – д. Изъялово.

По информации СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», при купании в реке возможно возникновение желудочно-кишечных заболеваний у людей и отравлений животных при водопое. Кроме того, не исключается мор рыбы.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске только два озера соответствуют санитарным нормам. Далеко не все водоемы областного центра безопасны для купания.