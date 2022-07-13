Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 июля: за сутки выявлено 17 случаев заражения

По данным столичного Оперштаба, за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба, за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе составляет 132 023 с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Не справились с болезнью 3 083 человек, 1 житель области погиб за прошедшие сутки. Выздоровели и выписались 128 666 смолян.

Первым компонентом вакцины привиты 520 331 человек, 496 195 местных жителей полностью завершили вакцинацию.

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