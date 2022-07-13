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Здоровье13 июля 2022 9:23

Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 13 июля: за сутки выявлено 17 случаев заражения

«КП» собрала последние новости по коронавирусу в регионе на 13 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
По данным столичного Оперштаба, за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусом.

По данным столичного Оперштаба, за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным столичного Оперштаба, за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе составляет 132 023 с начала пандемии.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Не справились с болезнью 3 083 человек, 1 житель области погиб за прошедшие сутки. Выздоровели и выписались 128 666 смолян.

Первым компонентом вакцины привиты 520 331 человек, 496 195 местных жителей полностью завершили вакцинацию.

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