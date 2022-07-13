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На улице Маяковского в Смоленске появятся лавочки и, возможно, площадка для концертов на открытом воздухе. Хорошими новостями поделился со смолянами губернатор Алексей Островский.

Он побывал здесь в ходе рабочей поездки по областному центру вместе с главой города Андреем Борисовым. Отметим, что улица была реконструирована в 2021 году и стала пешеходной. А теперь она является ещё и локацией для проведения культурных мероприятий.

«Очень здорово, что администрация Смоленска инициировала и уже провела здесь несколько уличных фестивалей «Арт-Маяковский» с участием смоленских художников, музыкантов, творческих коллективов и развлекательной программой для малышей. Такие фестивали будут проводиться каждые летние выходные при хорошей погоде. Главное, что это находит позитивный отклик у смолян и гостей города», — отметил губернатор.

По словам главы региона, будет продолжено дальнейшее благоустройство улицы, в том числе основываясь и на пожеланиях горожан, которые поступают в его адрес. В частности, речь идёт о ремонте фасадов здания областной филармонии, в первую очередь южного и восточного.

«Средства мы выделим. Дал указание профильному департаменту актуализировать ранее подготовленную ПСД на реставрационные работы (со стороны улицы Маяковского, памятника Владимиру Куриленко) и организовать конкурсные процедуры. В идеале исходим из того, что все работы будут выполнены до окончания этого строительного сезона», — рассказал о принятых решениях Алексей Островский.

Кроме этого, до середины августа на улице Маяковского появятся лавочки и урны, а до сентября будет благоустроен газон и разбиты клумбы. В дополнение к этому власти проработают возможность оборудования возле филармонии специальной площадки для проведения концертов.